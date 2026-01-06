"Россиянам есть что скрывать": что на самом деле произошло в оккупированных Хорлах, где "атаковали" кафе

Кремлевская пропаганда пытается представить удар по Хорлам как атаку на гражданских, однако среди идентифицированных погибших преобладают коллаборационисты и работники оккупационных структур, а не местные жители. Россия скрывает детали инцидента, прекратив публикацию списков.

Херсонский журналист, редактор издания "Мост" Сергей Никитенко объяснил 24 Каналу, что в Хорлах проходила встреча представителей оккупационной администрации и местных бизнес-кругов, лояльных к режиму, а версия о массовом скоплении гражданских является манипуляцией, рассчитанной на международную аудиторию.

Смотрите также: Связано с заявлениями Сальдо: на кого ФСБ объявила "охоту"

Что на самом деле произошло в Хорлах в новогоднюю ночь?

Обратите внимание! Россия обвинила Украину в ударе по Хорлам, однако Генштаб ВСУ отверг эти утверждения, отметив, что инцидент мог быть следствием атаки самих российских сил.

После этого российская пропаганда начала утверждать об ударе по гражданским, а оккупационный гауляйтер Владимир Сальдо заявил об обращении в ООН.

"Россияне разгоняют информацию, что на обращение уже отреагировал Генеральный секретарь ООН Гутерреш, но ответил только помощник, который осудил удары по инфраструктуре, но подчеркнул, что проверить, был ли это удар по гражданским, невозможно из-за отсутствия доступа. Россия традиционно вырезала эту часть цитаты", – объяснил Никитенко.

Тогда как возвращение Сальдо в ООН не имеют никакого веса, поскольку он военный преступник, осужден украинским судом.

Сначала Россия утверждала, что это был удар по кафе, где местные жители праздновали Новый год. Однако версия о массовом скоплении гражданских неправдоподобна, поскольку Хорлы – это крошечный закрытый для въезда населенный пункт, откуда выехали почти все жители среднего и молодого возраста, поэтому там физически не могло быть даже нескольких десятков человек.

Что известно о лицах, которых Россия назвала погибшими гражданскими?

Впоследствии россияне начали публиковать списки якобы гражданских жертв, чтобы подтвердить свою версию событий.

"Они опубликовали только 12 фамилий. Из этих 12 действительно гражданскими можно признать только двух – работницу кухни и мангальщика. Все остальные – работники оккупационной Каланчацкой администрации, бывший оккупационный полицейский, который перешел на сторону россиян, и ни один из них не проживал в Хорлах. Среди погибших также были бизнесмены, связанные с россиянами", – объяснил Никитенко.

После журналистских расследований и идентификации этих лиц Россия прекратила публиковать списки, ссылаясь на невозможность идентификации тел, однако также не обнародует и список пропавших без вести местных жителей.

Очевидно, им есть что скрывать. Местные жители не проживали бы в отеле, а именно отель пострадал больше всего рядом с кафе – там погибла владелица и, вероятно, были основные жертвы. Местным не нужно было жить в отеле, поэтому кто это были – вероятно, мы не узнаем. Вероятно, там происходила встреча мелких коллаборационистов и местной бизнес-элиты, хотя были ли там военные – установить трудно,

– отметил Никитенко.

Среди пострадавших есть жительница Санкт-Петербурга, чью поврежденную машину показали на видео со снятыми номерами. Также россияне публиковали некоторые фамилии с ошибками, однако журналистам все равно удалось идентифицировать людей и доказать, что это не мирные жители.

Что еще известно о ситуации в Херсонской области?