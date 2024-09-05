Большинство тяжелораненых потеряли конечности, – в облсовете об ударе по Институту связи в Полтаве

3 сентября утром Россия обстреляла баллистикой Институт связи в Полтаве, вызвав большие жертвы. В облсовете рассказали, в каком состоянии находятся пострадавшие.

5 сентября вечером в ГСЧС сообщили о завершении спасательно-поисковых работ на месте прилета в Полтаве. Всего 55 человек погибли, а еще 328 пострадали. Сейчас в медучреждениях находятся 38 человек в тяжелом состоянии, 27 – в реанимации. Еще 110 лечатся амбулаторно.

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В каком состоянии раненые

По словам депутата Полтавского областного совета, первого заместителя городского головы Александра Лемешко, примерно 80 процентов людей, которых госпитализировали в областную больницу, сейчас в тяжелом состоянии.

Действительно, самая большая проблема – это наиболее тяжелые раненые. Преимущественно это травматическая ампутация конечностей. В тяжелом состоянии примерно 80 процентов, как сказал главный врач областной больницы. Это чрезвычайно тяжелые состояния,

– заявил чиновник.

Напомним, что СБУ назвала первые версии трагедии, которые рассматривают. Речь идет корректировка, разведывательный дрон. Также проводится комплекс контрразведывательных и антитеррористических мероприятий с каждым лицом в среде этого учебного мероприятия, которая там была.