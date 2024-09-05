5 вересня увечері у ДСНС повідомили про завершення рятувально-пошукових робіт на місці прильоту у Полтаві. Загалом 55 людей загинуло, а ще 328 постраждали. Нині у медзакладах перебувають 38 людей у важкому стані, 27 – у реанімації. Ще 110 лікуються амбулаторно.

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У якому стані поранені

За словами депутата Полтавської обласної ради, першого заступника міського голови Олександра Лемешко, приблизно 80 відсотків людей, яких шпиталізували до обласної лікарні, нині у тяжкому стані.

Справді, найбільша проблема – це найбільш тяжкі поранені. Переважно це травматична ампутація кінцівок. В тяжкому стані приблизно 80 відсотків, як сказав головний лікар обласної лікарні. Це надзвичайно тяжкі стани,

– заявив посадовець.

Нагадаємо, що СБУ назвала перші версії трагедії, які розглядають. Йдеться коригування, розвідувальний дрон. Також проводиться комплекс контррозвідувальних і антитерористичних заходів з кожною особою у середовищі цього навчального заходу, яка там була.