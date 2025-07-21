Преданные воины и настоящие патриоты: на Прикарпатье попрощались с Романом Бобиком и Юрием Холявко

На Прикарпатье провели в последний путь военных, погибших во время отражения массированного удара России по региону 21 июля. Речь идет о Романе Петровиче Бобике и Юрии Владимировиче Холявке.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 114 бригаду тактической авиации, где служили воины.

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Что известно о Романе Бобике и Юрии Холявко?

В 114 бригаде рассказали, что Роман и Юрий были сильными и преданными воинами, добрыми друзьями, любящими родителями и настоящими патриотами.

Роман Бобик родился в 1973 году. Он служил химиком-дегазатором отделения специальной обработки вооружения и техники взвода радиационного, химического, биологической защиты 114 бригады, ранее сообщало Суспильное.

А Юрий Холявко родился в 1972 году.

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Они пришли в армию, чтобы защищать родную землю. Защищали свою страну - и отдали за ее независимость самое дорогое – собственную жизнь... Мы потеряли надежных собратьев и мужественных защитников. Но не потеряли силы, воли и решимости победить. В справедливой борьбе мы обязательно отомстим врагу – за каждого и за все. Вечная память и слава Героям,

– написали в бригаде павших защитников.

Прощание с павшими Романом и Юрием / Фото 114 бригады

С Романом и Юрием 25 июля пришли попрощаться побратимы, друзья и сотни простых украинцев.