Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 114 бригаду тактичної авіації, де служили воїни.

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Що відомо про Романа Бобика та Юрія Холявка?

У 114 бригаді розповіли, що Роман та Юрій були сильними та відданими воїнами, добрими друзями, люблячими батьками та справжніми патріотами.

Роман Бобик народився у 1973 році. Він служив хіміком-дегазатором відділення спеціальної обробки озброєння та техніки взводу радіаційного, хімічного, біологічного захисту 114 бригади, раніше повідомляло Суспільне.

А Юрій Холявко народився у 1972 році.

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Вони прийшли до війська, щоб боронити рідну землю. Захищали свою країну — і віддали за її незалежність найдорожче – власне життя… Ми втратили надійних побратимів і мужніх захисників. Але не втратили сили, волі і рішучості перемогти. У справедливій боротьбі ми обов'язково помстимося ворогу – за кожного й за все. Вічна пам'ять і слава Героям,

– написали у бригаді полеглих захисників.

Прощання із полеглими Романом та Юрієм / Фото 114 бригади

З Романом та Юрієм 25 липня прийшли попрощатися побратими, друзі та сотні простих українців.