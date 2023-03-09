Россия трижды ударила по Ивано-Франковской области и попала в энергообъект
Российские военные нанесли три ракетных удара по Ивано-Франковской области в ночь на 9 марта. Враг попал в объект энергетической инфраструктуры
Об этом сообщила глава области Светлана Онищук. По ее словам, предварительно пострадавших в результате атаки – нет.
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К сожалению, есть ракетные попадания и в нашей области по энергетическому объекту. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет,
— сказала глава области Светлана Онищук.
Враг трижды атаковал и Сумщину
Во время массированной атаки враг нанес ракетный удар по Шостке – зафиксировано 3 прилета. По данным ОВА, есть попадание в одно из предприятий города.
Повреждены жилые дома. Согласно предварительным данным, в результате атаки нет жертв и пострадавших.
Актуально о массированной атаке врага
- Ночью 9 марта была объявлена воздушная тревога по всей Украине.
- В Одесской области есть попадание в объект энергетической инфраструктуры. В Киевской области работала ПВО. В Киеве во время масштабной воздушной тревоги прогремели взрывы в нескольких районах, есть пострадавшие.
- Во Львовской области в результате атаки россиян пять человек погибли.
- На Днепропетровщине также есть погибший и раненые. По Харькову враг нанес около 15 ударов. Как следствие, жители остались без света.