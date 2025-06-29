Удар по Ивано-Франковской области: обломки вражеских целей упали на домохозяйства

Ночью воскресенья, 29 июня, Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину, применив баллистические и крылатые ракеты, а также ударные БпЛА. В частности, обломки вражеских целей упали на территории Ивано-Франковской области.

Пострадали территории частных хозяйств, обошлось без жертв. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Ивано-Франковской областной государственной администрации Светлану Онищук.

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Где упали обломки вражеских целей

В результате массированной атаки обломки вражеских целей упали на территории частных хозяйств Рогатинской и Бильшивцивской общин Ивано-Франковского района:

в селе Васючин повреждены окна здания Церкви Покрова Пресвятой Богородицы УГКЦ и частично – деревянная колокольня;

в селе Нараевка поврежден жилой дом и травмирована женщина, ее госпитализировали в медицинское учреждение.

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Напомним, Львовскую область ночью атаковали крылатые ракеты Х-101 с самолетов Ту-95МС, а также ударные дроны. Взрывы и работу ПВО слышали жители Львова, Дрогобыча и других населенных пунктов. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших, оккупанты били по критической инфраструктуре. На местах работают все профильные службы.

Последствия комбинированной атаки в Черкасской области

Во время комбинированной атаки 29 июня пострадала также Черкасская область. Ликвидация последствий продолжается в городе Смела.

По предварительным данным, повреждены 3 многоэтажки, существенно разрушен местный колледж Национального университета пищевых технологий.

Пострадали 6 человек, среди них – ребенок. На месте развернут оперативный штаб, рядом с горожанами все необходимые службы, сообщил начальник ОГА Игорь Табурец.

Кроме того, баллистика и несколько групп БпЛА летели на Николаев – под ударом был объект инфраструктуры. Спасатели ликвидировали пожар, повреждены складские здания, но обошлось без раненых.

По данным Воздушных сил ВСУ, всего ночью оккупанты запустили более 500 воздушных целей. К отражению массированной атаки были привлечены все имеющиеся средства Сил обороны. В очередной раз продуктивно отработала авиация, в частности самолеты F-16, пилоты которых уничтожили десятки "Шахедов".