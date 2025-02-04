Удар по Изюму: есть погибшие и десятки раненых гражданских, среди которых 15-летняя девочка
Российская армия днем 4 февраля обстреляла город Изюм в Харьковской области. В результате удара есть десятки раненых и, к сожалению, несколько жертв.
На месте удара работают экстренные службы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова.
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В результате удара по Изюму погибло несколько человек
Враг атаковал Изюм баллистикой примерно в 11:34. Пострадали гражданские.
Обновлено. По состоянию на 12:48 количество пострадавших возросло до 24 человек. Среди травмированных – девочка 15 лет с осколочным ранением средней тяжести. Еще три человека находятся в операционной.
По состоянию на 12:22 сообщалось о 4 погибших.
Количество раненых достигло 20 человек, 5 из них доставили в больницу с травмами средней тяжести. Остальные получили легкие ранения.
Также известно, что один человек находится под завалами.
Под удар попала центральная часть города.
"Частично разрушены административные здания, поврежден жилой пятиэтажный дом", – сообщил председатель ОВА.
На месте работают медицинские бригады. По словам начальника МВА Валерия Марченко, повреждений там много.
Он отметил, что военных на месте удара не было, а в зданиях работала налоговая служба, соцзащита, казначейство. Вероятно, погибли люди, которые находились возле паспортного стола.