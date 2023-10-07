Обострение между Израилем и ХАМАС: есть ли среди пострадавших украинцы

Палестинские боевики из ХАМАС 7 октября атаковали территорию Израиля из Сектора Газа, в результате чего произошло обострение конфликта. Сейчас уже известно о сотнях раненых людей и нескольких погибших.

Министерство иностранных дел Украины активно следит за ходом событий между Израилем и ХАМАС. В МИД также уже располагают информацией о том, есть ли среди пострадавших украинские граждане.

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Пострадали ли украинцы в Израиле

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что министерство создало оперативный штаб для помощи украинцам в Израиле. К тому же, украинское посольство находится на постоянном контакте с израильскими властями и основными больницами страны.

Граждан Украины пока нет среди пострадавших в результате боевых действий,

– сказал он.

Николенко также отметил, что дипломаты держат ситуацию под своим контролем. Однако он все равно посоветовал украинцам воздержаться от посещения центральных и южных регионов Израиля, а также в случае обстрела немедленно направляться в бомбоубежища и слушать инструкции местных властей.

Обострение между Израилем и ХАМАС: главные новости

Израиль утром 7 октября массированно атаковал ХАМАС ракетами из района Сектора Газа. Палестинские боевики утверждали, что на израильскую территорию они выпустили более 5 тысяч ракет, тогда как израильские власти отметили 2 тысячи ракет.

Также группа палестинских террористов проникла на территорию Израиля, совершив серию атак на гражданские транспортные средства во многих городах. В настоящее время вооруженные силы Израиля проводят решительную операцию по борьбе с этими боевиками и нейтрализацию угрозы, которую они представляют.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль уже находится в состоянии войны. Он пообещал, что враг ответит за дерзкое нападение, которое он совершил на территорию Израиля.

Николенко посоветовал попавшим в чрезвычайные ситуации украинцам обращаться на "горячие линии": посольства Украины в Израиле: +972 546 676 782, а также украинского дипучреждения в городе Рамалла: +972 59 823 93 99.