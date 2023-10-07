Сегодня нет "чужих войн", – омбудсмен объяснил, почему атаки на Израиль выгодны именно России

Дмитрий Лубинец прокомментировал атаку ХАМАС на Израиль. Он напомнил, что Россия поддерживает эту военизированную группировку.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на атаку ХАМАС на Израиль 7 октября. В своих соцсетях он предположил, что за этим может стоять Россия.

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Почему атака со стороны ХАМАС выгодна России

Омбудсмен заявил, что членов этой группировки принимают в Москве на высоком уровне. Последний визит представителей ХАМАС в страну-агрессорку состоялся после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Лубинец намекнул, что ХАМАС и Хезболла фактически являются Ираном, а Тегеран является стратегическим партнером России.

По его мнению, Москва рассчитывает, что атака на Израиль на время отвлечет внимание мира от российско-украинской войны. Также Кремль надеется на ослабление поддержки Украины со стороны партнеров, в том числе США. Ведь у Вашингтона есть прямые союзнические обязательства перед Израилем.

Сегодня нет "чужих войн". Сегодня терроризм имеет имена – это Россия и ХАМАС! Коварные, циничные, жестокие!

– написал он.

Лубинец призвал весь цивилизованный мир помешать планам России и дать отпор общему злу – агрессии и терроризму. Как пояснил омбудсмен, на севере Харьковщины и на юге еврейского государства одинаковое горе, а потому у Украины, Израиля и мира есть общие враги.

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