В Энгельсе уничтожили кое-что гораздо более важное, чем 96 ракет, – Свитан
- Украинские беспилотники 20 марта нанесли удар по авиабазе в Энгельсе, уничтожив 96 российских ракет Х-101 и нанеся значительный ущерб возможности России задавать удары по территории Украины.
- Удар по Энгельсу также, вероятно, повредил обороноспособность российской ядерной триады.
Украинские беспилотники 20 марта нанесли удар по авиабазе в Энгельсе Саратовской области. Это не первая атака на российский аэродром, но на этот раз ее последствия являются исключительными.
Полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что Украина не только ликвидировала 96 российских ракет Х-101, вызвав мощный взрыв. Также врагу был нанесен еще более болезненный удар.
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Правильно и грамотно отработали
Свитан объяснил, что россияне имеют на складах более 1000 ракет, поэтому в Саратовской области было ликвидировано почти 10% их запаса.
Однако в Энгельсе уничтожили кое-что гораздо более важное, чем 96 ракет. Основной ущерб был нанесен по специальной инженерной службе (СИС) по подготовке ракет к выполнению боевой задачи,
– подчеркнул военный эксперт.
СИС была поражена, по его словам, не прямым попаданием, а после вторичной детонации. Скорее всего она и была главной целью этой атаки. Свитан отметил, что Служба безопасности Украины вместе с Силами спецопераций и Силами обороны правильно и грамотно отработала.
Этот удар был нанесен, по мнению летчика-инструктора, по возможности врага наносить дальнобойные удары, и это гораздо важнее, чем подрыв определенного количества ракет. В то же время уничтожение каждой ракеты, весом по полтонны, привело к мощным взрывам, которые снесли специальную инженерную службу россиян.
Также СИС в России имеется в неполном объеме на авиабазе в Оленьей на Кольском полуострове, а также в Украинке в Амурской области.
Поэтому после этого удара у россиян возникли сложности, и украинские силы, которые его готовили, нанесли существенный ущерб врагу,
– подчеркнул Роман Свитан.
После этого удара для Украины будет передышка, но на некоторое время, потому что россияне будут пытаться быстро восстановиться.
Однако кроме нанесения ударов и наступательных операций, стратегическая авиация выполняет еще и оборонительную функцию. Поэтому, как предположил полковник ВСУ в запасе, вероятно был нанесен удар по обороноспособности российской ядерной триады.
Он объяснил, что рядом с авиабазой Энгельс расположен "Саратов-63" – склад ядерного оружия 12-го главного управления минобороны России. Этот объект также пользовался СИС, что было ликвидировано.
Напомним, что 20 марта украинские БПЛА в очередной раз атаковали авиабазу стратегической авиации России в Энгельсе. В результате атаки 96 крылатых ракет Х-101, которые использовались оккупантами для ударов по Украине, были уничтожены. Известно, что взрыв был такой мощности, что дым поднимался в небо.
Последствия атаки были зафиксированы на спутниковых снимках, на которых можно увидеть воронки от взрывов на месте зданий и поврежденные склады боеприпасов. В то же время по данным мониторингового сообщества, два Ту-160 и два Ту-95МС, находившихся на авиабазе во время удара, якобы не получили повреждений.