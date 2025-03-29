Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан розповів 24 Каналу, що Україна не тільки ліквідувала 96 російських ракет Х-101, спричинивши потужний вибух. Також ворогу було завдано ще болючішого удару.

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Правильно та грамотно відпрацювали

Світан пояснив, що росіяни мають на складах понад 1000 ракет, тому в Саратівській області було ліквідовано майже 10% їх запасу.

Проте в Енгельсі знищили дещо набагато важливіше, ніж 96 ракет. Основну шкоду було завдано по спеціальній інженерній службі (СІС) з підготовки ракет до виконання бойового завдання,

– підкреслив військовий експерт.

СІС була уражена, за його словами, не прямим влученням, а після вторинної детонації. Скоріш за все вона і була головню ціллю цієї атаки. Світан відзначив, що Служба безпеки України разом з Силами спецоперацій та Силами оборони правильно та грамотно відпрацювала.

Цей удар було завдано, на думку льотчика-інструктора, по можливості ворога завдавати далекобійні удари набагато важливіший, і це набагато важливіше, ніж підрив певної кількості ракет. Водночас знищення кожної ракети, вагою по пів тонни, призвело до потужних вибухів, які знесли спеціальну інженерну службу росіян.

Також СІС в Росії є в неповному обсязі на авіабазі в Оленьї на Кольському півострові, а також в Українці в Амурській області.

Тому після цього удару у росіян виникли складнощі, і українські сили, які його готували, завдали суттєвої шкоди ворогу,

– підкреслив Роман Світан.

Після цього удару для України буде перепочинок, але на певний час, тому що росіяни намагатимуться швидко відновитись.

Проте окрім завдання ударів та наступальних операцій, стратегічна авіація виконує ще й оборонну функцію. Тому, як припустив полковник ЗСУ в запасі, імовірно було завдано удару по обороноздатності російської ядерної тріади.

Він пояснив, що поруч з авіабазою Енгельс розташований "Саратов-63" – склад ядерної зброї 12-го головного управління міноборони Росії. Цей об'єкт також користувався СІС, що було ліквідовано.

Нагадаємо, що 20 березня українські БпЛА вчергове атакували авіабазу стратегічної авіації Росії в Енгельсі. Внаслідок атаки 96 крилатих ракет Х-101, що використовувались окупантами для ударів по Україні, було знищено. Відомо, що вибух був такої потужності, що дим здіймався до у небо.

Наслідки атаки були зафіксовані на супутникових знімках, на яких можна побачити вирви від вибухів на місці будівель та пошкоджені склади боєприпасів. Водночас за даними моніторингової спільноти, два Ту-160 і два Ту-95МС, що перебували на авіабазі під час удару, нібито не зазнали пошкоджень.