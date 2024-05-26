В Харькове 27 мая объявили днем траура по жертвам российской атаки на "Эпицентр"

26 мая 2024, 23:29
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Харьковский городской совет

В Харькове в понедельник, 27 мая, объявили день траура по жертвам российского удара по "Эпицентру". Эта атака произошла днем 25 мая.

В результате российского удара по "Эпицентру" погибли и пострадали более десятков человек. На месте событий до сих пор продолжают поисково-спасательные работы.

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В Харькове объявили день траура 27 мая

В Харьковском городском совете отметили, что мэр Игорь Терехов объявил 27 мая День траура по погибшим в результате удара по гипермаркету "Эпицентр". Городской голова подписал соответствующее распоряжение, которое закрепляет это на официальном уровне.

В знак скорби по погибшим 25 мая в результате вражеского удара по объекту гражданской инфраструктуры на зданиях и сооружениях местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций будет приспущен Государственный флаг с черной лентой,
– говорится в заметке городского совета.

Кроме того, будет запрещена развлекательная музыка на рынках, в заведениях торговли, общественного питания и тому подобное.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате российского удара по "Эпицентру" в Харькове.

Россияне обстреляли "Эпицентр" в Харькове

  • В спальном районе Харькова днем 25 мая произошел мощный взрыв. Впоследствии стало известно, что в результате атаки КАБами существенно пострадал гипермаркет "Эпицентр"
  • Во время трагического инцидента в гипермаркете находилось большое количество людей. Российская атака привела к гибели по меньшей мере 14 человек и ранения еще 44 человек.
  • После атаки большой пожар охватил территорию "Эпицентра" площадью 15 000 квадратных метров. Пожарные боролись с пламенем в течение 16 часов, прежде чем успешно потушили огонь.
  • В Харьковской областной прокуратуре также показали кадры с моментами взрыва в середине гипермаркета. Из видео было установлено, что в эпицентре взрывов находилось по меньшей мере 20 человек.
  • Сейчас в результате обстрела "Эпицентра" в Харькове пропавшими без вести считаются семь человек. В то же время правоохранителям удалось идентифицировать тела 11 человек, погибших после вражеского обстрела.
  • Стоит отметить, что на видео также было видно, что в гипермаркет произошло два прилета одновременно, что говорит, что оккупанты сознательно совершали это циничное военное преступление. Подробнее о российской атаке на "Эпицентр" в Харькове – читайте в материале.

Автор: Владислав Кравцов