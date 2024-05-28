Идентификация жертв обстрела "Эпицентра" в Харькове: по ДНК опознали тело 17-летнего парня
Источник:Сергей Болвинов
В Харькове продолжается идентификация жертв российского удара по "Эпицентру" в Харькове 25 мая. Во время разбора завалов на месте разрушенного гипермаркета было обнаружено тело 17-летнего Кирилла.
Начальник следственного управления полиции области Сергей Болвинов сообщил, что парня удалось опознать с помощью ДНК-экспертизы, образцы для которой предоставила его мать. Сейчас таким методом удалось идентифицировать 12 жертв.
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По ДНК опознали тело 17-летнего парня
Во время разбора завалов на месте разрушенного в результате российского обстрела гипермаркета "Эпицентр" в Харькове было обнаружено тело 17-летнего Кирилла. Парня удалось опознать с помощью ДНК-экспертизы, образцы для которой предоставила его мать.
После этого на пепелище обнаружили останки еще одной жертвы. Остатки рабочей одежды указывают на то, что это один из работников гипермаркета. Идентификация продолжается. Количество жертв на эту минуту – 16 человек,
– сообщил Болвинов.
На данный момент удалось идентифицировать 12 жертв вражеского удара с помощью ДНК-экспертизы. Личности еще двух погибших были установлены на месте трагедии.
Поисковая операция продолжается. Специалисты работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть тела погибших их родным. Все действия направлены на то, чтобы процесс идентификации и возвращения тел происходил максимально быстро.
Удар по "Эпицентру" в Харькове: последние новости
- В ГСЧС рассказали, что продолжается ликвидация последствия коварного вражеского удара. Впрочем, из-за выгоревших конструкций есть угроза обвала, а тела жертв могут быть где угодно.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время заседания Совета министров иностранных дел Европейского Союза показал фото мальчика, чей отец мог погибнуть после удара врага по "Эпицентру" в Харькове. Кулеба призвал европейских союзников увеличить и ускорить военную помощь для Украины.
- В то же время Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и обороны Жозеп Боррель выразил соболезнования относительно ударов России по гипермаркету в Харькове. Он также отметил, что это является еще одним "примером военных преступлений и российских захватнических действий".