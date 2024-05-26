С вечера начали сдавать ДНК: как ищут людей после удара по "Эпицентру"
После страшного удара российскими КАБами по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове 25 мая спасатели до сих пор продолжают разбирать завалы. По состоянию на сейчас известно о пропавших людях и 12 жертвах, 10 из которых пока не идентифицированы. Люди еще с вечера начали сдавать анализ ДНК, чтобы найти своих близких.
Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко рассказала, что сильный пожар охватил около 14 тысяч квадратных метров гипермаркета. И сколько до удара россиянами людей находилось в "Эпицентре", пока неизвестно.
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Родственникам пропавших нужно сдать тест ДНК
Корреспондент призвала всех, кто ищет своих близких и знакомых и имеет информацию, что они могли быть в “Эпицентре” или рядом с ним, обратиться в полицию и сдать тест ДНК. Штаб работает круглосуточно, и очень важно установить лиц.
По состоянию на 25 мая следователи сообщали о том, что приходили родные и дети, которые искали своих родителей или сестер. Среди 17 пропавших самый молодой ребенок, о котором известно, – девочка 12 лет.
Среди пропавших была и работница гипермаркета, которую искали коллеги, переживая, что она осталась в помещении. Однако ей и напарнице удалось выйти из горящего здания и спастись.
Попали в легковоспламеняющиеся материалы
Представители правоохранительных органов проанализировали ситуацию и сделали вывод, что попадание произошло в зону, где были расположены лакокрасочные легковоспламеняющиеся материалы, поскольку пожар произошел почти сразу. Огонь быстро распространился по торговым павильонам на открытой территории также.
Локализовать огонь удалось довольно быстро, после чего спасатели и криминалисты начали разбирать завалы. Работа продолжается и сейчас, все службы ищут тела. Пока что известно о пропавших людях и уже 12 жертвах.
В Харькове очень ждут всех возможных способов защиты города и региона – или будет противовоздушная оборона, или удары на упреждение. Это очень нужно,
– подчеркнула Анна Черненко.
Что известно об ударе по "Эпицентру" в Харькове
- Враг ударил по "Эпицентру" авиабомбами УМПБ Д-30 около 16:02.
- Момент попадания авиабомб был зафиксирован камерами наблюдения, на которых было видно один прилет по зданию "Эпицентра" и за считанные секунды – второй, после чего вспыхнул масштабный пожар.
- В гипермаркете в это время находилось около 200 человек. Примерно половина успела отреагировать на сигнал воздушной тревоги и спрятаться, то есть в помещении во время удара было примерно 100 человек. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что 15 работников "Эпицентра" сейчас не выходят на связь.
- Владимир Зеленский призвал лидеров всех государств усилить украинскую ПВО, ведь если бы Украина имела достаточно средств ПВО и современной боевой авиации, такие российские удары стали бы просто невозможны.