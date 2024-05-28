В "Эпицентре" в Харькове погиб работник отдела изделий из металла: его сын смог спастись

Россия 25 мая цинично нанесла удар по гипермаркету в Харькове. Действия оккупантов унесли жизнь 54-летнего Руслана Махортова.

Руслан и его сын Марк работали в "Эпицентре" на Салтовке в Харькове. Во время российских авиаударов по зданию гипермаркета оба мужчины были на работе. Марк смог спастись. Парень узнал о том, что отец погиб через час с пабликов, которые опубликовали фото его папы.

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Удар по гипермаркету в Харькове унес жизнь 54-летнего Руслана

По словам сына погибшего, его отцу Руслану было 54 года. Он рассказал, что тот работал в отделе изделий из металла. Сам Марк – работник отдела внутренней рекламы.



Руслан Махортов с семьей / Фото Марка Махортова

"Я был там. Утром озвучили, что тревога, сказали, что надо быть бдительным, смотреть всю информацию, которая доступна. Конечно, что как всегда, когда тревога весь день, трудно как-то все время сидеть в хранилище, поэтому все занимались своей работой, но были напряжены - эти последние три недели действительно были тяжелыми, все понимали, что наступление есть, что происходит на севере", – поделился Марк Махортов.

Когда парень в пабликах увидел, что есть авиабомба курсом на Салтовку, он собрался в укрытие и ждал коллегу, который завершал работу. Однако, дойти до укрытия они не успели, ведь через мгновение раздался первый взрыв.

"Нас подбросило, я упал, потолок посыпался, светильник. У меня одна мысль была – хотя бы обломки не долетели. Потом сразу, за несколько секунд – такое впечатление было, что одним моментом друга", – рассказал работник "Эпицентра".

Марку Махортову удалось выбраться из-под конструкций потолка, упавших на него. После этого он направился к выходу.

Все было засыпано. Когда выбрался на улицу, увидел магазин – дым, огонь. Я знаю территориально, где его отдел расположен. Чего-то подумал – локально он там мог был. Я побежал. Сказали, что надо отходить, могут быть повторные удары,

– поделился Марк.

Он пытался подойти посмотреть – возможно кто-то из их коллег был. Но, как отметил Марк, там такое происходило, что трудно было оценить ситуацию. Он был в шоке, надышался дыма, пыли, цемента.

Парень рассказал, что он сразу позвонил отцу, но тот не брал трубку. Тогда он позвонил маме и рассказал, что выбрался, но за отца ничего не знает.

Мы звонили, звонили, а потом связь пропала. Я поехал в больницу. Потом в пабликах увидели его фото (отца Марка – 24 Канал) и поняли, что произошло. Это произошло через час,

– рассказал парень.

Марк отмечал, что в больнице встретил коллег отца. По словам одного из них, после удара Руслан Махортов был жив – мужчина видел его в коридоре, но было много дыма, поэтому точно сказать, что происходило потом, его коллега не мог.



Марк Махортов / Фото Суспильного Харьков/Евгения Гертнера

Марк Махортов рассказывал, что "все коридоры, выходы были обустроены. Были учения, все были подготовлены. Сработала система пожаротушения, вода лилась, дым шел".

Парень отмечал, что ничего военного в гипермаркете не было.

Такого просто не могло быть по умолчанию. Оценивали риски, даже запрещали паллетировать черными пленками, чтобы все было прозрачное, чтобы видно было, что там только обычные товары. Все открыто, все завозилось. Это были строительные материалы: ОСБ, инструменты – все, что продает строительный маркет,

– подчеркивал сын погибшего.

По его словам, единственное, что оно загорелось очень, потому что там были лакокрасочные изделия. "А взрывов не было. Все взрывы, что были, я почувствовал на себе. Нас подбрасывало, и я четко считал сколько может прилететь осколков, и надеялся, что не долетят", – рассказал парень. Он отметил, что дополнительной детонации он не слышал.

Известно, что Руслана Махортова планируют похоронить в Харькове. У него остались двое сыновей, жена и мать.

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