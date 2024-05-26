Ликвидация длилась более 16 часов: в Харькове наконец укротили пожар в "Эпицентре"

Днем 25 мая российская армия ударила по строительному гипермаркету "Эпицентр". Пожар, возникший на месте, удалось погасить только на следующие сутки.

Сейчас на месте развернули лабораторию, чтобы лица, которые потеряли связь с родственниками в строительном гипермаркете, могли сдать материал для ДНК-теста. Идентификация тел продолжается.

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Пожар ликвидирован

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что ликвидация пожара в харьковском "Эпицентре" продолжалась более 16 часов. Огонь распространился на более 13 тысяч квадратных метров. Благодаря непрерывной героической работе спасателей пожар полностью ликвидирован.

Российский обстрел унес жизни 12 человек, еще 43 травмированы. 16 человек считаются без вести пропавшими,

– сообщил Клименко.

В то же время министр отметил, что на месте трагедии работают штаб следственного управления полиции и криминалистическая лаборатория. У 10 человек, которые, вероятно, могут быть родственниками жертв, уже отобрали биологические образцы. По состоянию на утро удалось идентифицировать трех погибших. Работа продолжается.

Клименко отметил, что каждый, кто потерял связь с близкими, может обратиться к работникам штаба следственного управления или по номеру 102. Он призвал родственников первой линии сдавать образцы ДНК, чтобы ускорить процесс идентификации.

Пожар в строительном гипермаркете в Харькове: фото

Атака на "Эпицентр"