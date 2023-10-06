Взрывная волна была очень мощной: Синегубов рассказал о страшных травмах у людей в Грозе

Все раненые в результате удара по кафе в грозе имеют серьезные ранения. Люди находятся в больнице в критическом состоянии, ведь взрывная волна была мощной.

В эфире национального телемарафона глава Херсонской ОВА Олег Синегубов рассказал, что раненые в результате атаки по Грозе находятся в критическом состоянии. Об этом пишет 24 Канал.

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Что известно о состоянии раненых

Синегубов объяснил, что кафе, в которое прилетел "Искандер", было довольно небольшое и эпицентр взрыва был посреди помещения. Люди, которые получили ранения, были во дворе, однако взрывная волна была достаточно серьезной.

Все ранения серьезные, достаточно критичные. Трудные диагнозы. Есть открытая черепно-мозговая травма, в т.ч. Люди (погибшие – 24 Канал) находились внутри помещения, где находился эпицентр взрыва. Получившие травмы находились во дворе, однако все равно взрывная волна была достаточно серьезной,

– рассказал Синегубов.

Специалисты продолжают идентифицировать тела

По словам Синегубова, спасатели уже разобрали завалы, разобрали и сейчас происходит идентификация части тел. Пока специалисты пересеивают остатки, ведь необходимо убедиться, что все тела были обнаружены.

Наши подразделения ГСЧС работают на месте и сейчас. Завалы мы уже разобрали, тела достали. Но сейчас происходит идентификация части тел. Мы будем пересевать остатки, поскольку, по нашей информации, там еще могли быть люди. "Искандер" прилетел прямо в здание и взрывная волна была достаточно серьезна. Мы должны убедиться, что все тела были извлечены и остатки тел так же,

– сказал он.

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