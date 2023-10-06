В ефірі національного телемарафону очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що поранені внаслідок атаки по Грозі перебувають у критичному стані. Про це пише 24 Канал.

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Що відомо про стан поранених

Синєгубов пояснив, що кафе, у яке прилетів "Іскандер", було досить невеличке й епіцентр вибуху був посередині приміщення. Люди, які зазнали поранень, були на подвір'ї, проте вибухова хвиля була досить серйозною.

Всі поранення серйозні, досить критичні. Важкі діагнози. Є відкрита черепно-мозкова травма, зокрема. Люди (які загинули – 24 Канал) перебували всередині приміщення, де був епіцентр вибуху. Ті, що отримали травми, перебували на подвір'ї, однак все одно вибухова хвиля була досить серйозною,

– розповів Синєгубов.

Фахівці продовжують ідентифікувати тіла

За словами Синєгубова, рятувальники вже розібрали завали й наразі відбувається ідентифікація частини тіл. Наразі фахівці пересівають залишки, адже необхідно переконатися, що всі тіла були виявлені.

Наші підрозділи ДСНС працюють на місці й зараз. Завали ми вже розібрали, тіла дістали. Але зараз відбувається ідентифікація частини тіл. Ми будемо пересівати залишки, оскільки за нашою інформацією там ще могли бути люди. "Іскандер" прилетів безпосередньо в будівлю і вибухова хвиля була досить серйозна. Ми маємо переконатися, що всі тіла були дістані й рештки тіл так само,

– сказав він.

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