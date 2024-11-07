"Маршрут для иранского оружия": в War Zone объяснили, почему важен удар по Каспийску

Украина впервые нанесла удар по российской военно-морской базе в Каспийске, (российская Республика Дагестан), где могло быть повреждено несколько ракетных кораблей российской Каспийской флотилии. Это действительно важный результат, ведь Каспий оккупанты используют для нанесения ударов с воздуха.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет аналитиков The War Zone.

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Украинские беспилотники нанесли удар по военно-морской базе в Каспийске, повредив татарстанский и дагестанский фрегаты класса Гепард (проект 11661) и, возможно, повредив несколько корветов класса Буян (проект 21631).

Спутниковые изображения от 6 ноября указывают на присутствие на базе:

вероятно, 3 российских судов класса Буян

вероятно, 2 кораблей класса Буян-М,

1 судна класса Тарантул,

1 судна класса Гепард

1 судна класса Каракурт.

Почему эта атака является значимой

Аналитики портала The War Zone отметили, что несмотря на то, что данные о вероятном поражении по крайней мере одного из кораблей являются противоречивыми, эта атака "является значимой в нескольких аспектах". Важным моментом является то, что этот порт служит критически важной базой для российской Каспийской флотилии и различных военных подразделений Вооруженных сил России. Кроме того, он стратегически расположен вдоль маршрутов, используемых Ираном для поставок оружия в Россию.

Иран использует Каспийское море и его порты для транспортировки ракет и другого оружия в Россию, пользуясь мнимой безопасностью этого маршрута от потенциальных украинских ударов. Аналитики The War Zone подчеркивают, что недавний удар Украины по Каспийскому морю является значительным сдвигом в нацеливании на российские военно-морские объекты.

Они отметили, что Россия с июня начала запускать крылатые ракеты "Калибр" из Азовского моря. Это изменение связано с рисками, связанные с операциями из западной части Черного моря, из-за неоднократных атак украинских ракет.

Каспийск, который расположен более чем в тысяче километров от вероятного места запуска, стал объектом мощного удара беспилотника, что стало первым подобным инцидентом на Каспийском море с момента начала полномасштабного вторжения в Украину, отмечают аналитики.

Россиянам не будет безопасно ни в Черном, ни в Каспийском морях

Беспилотник успешно преодолел это значительное расстояние в светлое время суток, обойдя, как сообщается, сотни километров российских систем противовоздушной обороны. Александр Коваленко, военный обозреватель группы "Информационное сопротивление", подчеркнул последствия этого удара: "Это четко указывает на то, что моряки не будут в безопасности ни в Черном, ни в Каспийском морях". Как отмечает издание, этот инцидент вызывает беспокойство относительно эффективности российской противовоздушной обороны в контексте все более смелых украинских операций.

The War Zone одновременно констатирует, что этот удар по Каспийску стал лишь очередной новой атакой украинских БпЛА по дальним российским целям.

"Учитывая важность Каспийского моря для военных усилий Москвы, этих ударов, вероятно, будет больше", –подчеркивает The War Zone.

Разъяснение важности удара от ВМС

В недавнем заявлении капитан Дмитрий Плетенчук, представитель ВМС Украины, сообщил, что вражеские силы маневрируют военными кораблями через внутренний канал и наносят авиаудары с этой позиции. Он отметил, что Каспийское море является одним из пяти ключевых мест дислокации российского флота.

"Всего у россиян есть 4 флота и флотилия. Для нас этот бассейн важен тем, что Азово-Черноморский регион, Азовское море имеет соединение с Каспием. Это Волго-Донской судоходный канал, и были факты, когда они перебрасывали в обе стороны некоторые единицы", – отметил спикер.

Сообщается, что в Каспийском море размещены российские платформы, оснащены ракетными пусковыми установками, способными запускать морские ракеты "Калибр". Однако пока нет проверенной информации о каких-либо атаках на Украину с использованием кораблей из Каспийского моря.