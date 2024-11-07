Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт аналітиків The War Zone.

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Українські безпілотники завдали удару по військово-морській базі в Каспійську, пошкодивши татарстанський і дагестанський фрегати класу Гепард (проєкт 11661) і, можливо, пошкодивши кілька корветів класу Буян (проєкт 21631).

Супутникові зображення від 6 листопада вказують на присутність на базі:

ймовірно, 3 російських суден класу Буян

ймовірно, 2 кораблів класу Буян-М,

1 судна класу Тарантул,

1 судна класу Гепард

1 судна класу Каракурт.

Чому ця атака є значущою

Аналітики порталу The War Zone наголосили, що попри те, що дані про ймовірне ураження принаймні одного з кораблів є суперечливими, ця атака "є значущою у кількох аспектах". Важливим моментом є те, що цей порт слугує критично важливою базою для російської Каспійської флотилії та різних військових підрозділів Збройних сил Росії. Крім того, він стратегічно розташований уздовж маршрутів, що використовуються Іраном для постачання зброї до Росії.

Іран використовує Каспійське море і його порти для транспортування ракет та іншої зброї до Росії, користуючись уявною безпекою цього маршруту від потенційних українських ударів. Аналітики The War Zone підкреслюють, що нещодавній удар України по Каспійському морю є значним зрушенням у націлюванні на російські військово-морські об'єкти.

Вони зауважили, що Росія з червня почала запускати крилаті ракети "Калібр" з Азовського моря. Ця зміна пов'язана із ризиками, що пов'язані з операціями із західної частини Чорного моря, через неодноразові атаки українських ракет.

Каспійськ, який розташований більш ніж за тисячу кілометрів від ймовірного місця запуску, став об'єктом потужного удару безпілотника, що стало першим подібним інцидентом на Каспійському морі з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну, відзначають аналітики.

Росіянам не буде безпечно ні в Чорному, ні в Каспійському морях

Безпілотник успішно подолав цю значну відстань у світлий час доби, оминувши, як повідомляється, сотні кілометрів російських систем протиповітряної оборони. Олександр Коваленко, військовий оглядач групи "Інформаційний спротив", підкреслив наслідки цього удару: "Це чітко вказує на те, що моряки не будуть у безпеці ні в Чорному, ні в Каспійському морях". Як наголошує видання, цей інцидент викликає занепокоєння щодо ефективності російської протиповітряної оборони у контексті все більш сміливих українських операцій.

The War Zone водночас констатує, що цей удар по Каспійську став лише черговою новою атакою українських БпЛА по далеких російських цілях.

"Враховуючи важливість Каспійського моря для військових зусиль Москви, цих ударів, імовірно, буде більше", –підкреслює The War Zone.

Роз'яснення важливості удару від ВМС

У нещодавній заяві капітан Дмитро Плетенчук, речник ВМС України, повідомив, що ворожі сили маневрують військовими кораблями через внутрішній канал і завдають авіаударів з цієї позиції. Він зазначив, що Каспійське море є одним з п'яти ключових місць дислокації російського флоту.

"Загалом у росіян є 4 флоти та флотилія. Для нас цей басейн важливий тим, що Азово-Чорноморський регіон, Азовське море має з'єднання з Каспієм. Це Волго-Донський суднохідний канал, і були факти, коли вони перекидали в обидва боки деякі одиниці", – зазначив речник.

Повідомляється, що в Каспійському морі розміщені російські платформи, оснащені ракетними пусковими установками, здатними запускати морські ракети "Калібр". Однак наразі немає перевіреної інформації про будь-які атаки на Україну з використанням кораблів з Каспійського моря.