Россияне такого не ожидали: о чем говорят спутниковые снимки пораженной флотилии в Дагестане

Утром 6 ноября дроны ГУР впервые атаковали военно-морскую базу в Дагестане. Этот мощный удар произвел на оккупантов "неизгладимое" впечатление, поэтому они поспешно начали прятать свои корабли.

Предварительно, когда был нанесен удар по порту в Каспийске, там находилось немало военных судов. По меньшей мере поражены два ракетных корабля, передает 24 Канал.

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Какие последствия атаки на флотилию в Дагестане

OSINT-проект "КиберБорошно" проанализировал спутниковые снимки порта Каспийск до и после атаки.

Порт Каспийска до и после поражения / Фото Truth Hounds

Снимок до поражения был сделан 4 ноября, а снимок после – 7 ноября. Установлено, что на момент удара в порту находилась группировка Каспийского флота России в почти полном составе, включая следующие боевые единицы:

сторожевые корабли проекта 11661К "Гепард" – 2 единицы, вероятно, "Татарстан" и "Дагестан". Только "Дагестан" способен нести до 8 ракет типа "Калибр", что обеспечивает залп в 8 ракет.

малые артиллерийские корабли проекта 21630 "Буян" – 3 единицы, вероятно, "Астрахань", "Волгодонск", "Махачкала". Эти корабли не способны нести ракеты "Калибр".

малые ракетные корабли проекта 21631 "Буян-М" – 3 единицы, вероятно, "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг". Каждый способен нести до 8 ракет типа "Калибр", общий залп – 24 ракеты.

ракетный катер проекта 1241 "Молния" – 1 единица, вероятно, "Ступинец". Предварительно был зафиксирован в порту на видео со взрывом дрона.

После удара на изображении все большие корабли отсутствуют в порту, кроме ракентного катера проекта 1241 "Молния" – "Ступинец". Малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" отсутствуют в порту.

Кроме основных боевых кораблей, в порту находилось до 20 других судов меньшего класса.

Как отмечают аналитики, этот удар показал, что отныне ни одно российское судно, которое участвует в обстрелах Украины, не в безопасности и находится под постоянной угрозой уничтожения.

К слову, в ночь на 10 ноября Силы обороны нанесли удар по складам с боеприпасами в Брянской области России, что привело к пожару с детонацией.