Огромная сумма: генеральный директор обнародовал сумму убытков от атаки на Киево-Печерскую лавру

В ночь на 15 июня два российских дрона поразили Киево-Печерскую лавру, нанеся святыне значительные повреждения. Власти пообещали выделить средства на восстановление сразу после проведения всех экспертиз.

Как рассказала ведущая 24 Канала София Назаренко, основной удар пришелся на Успенский собор, там на 80 % разрушена крыша. А второй удар, который раздался через 3 часа, пришелся на историческую башню Ивана Кущника XVII–XVIII веков.

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Сколько средств потребуется на восстановление?

Министр культуры Татьяна Бережная заявила, что на территории Киево-Печерской лавры повреждена Национальная казна Украины, пострадал музей "Книги и книгопечатания". Остальные экспонаты не пострадали, однако вокруг выбиты окна и двери. Всего на территории Киево-Печерской лавры зафиксированы повреждения 19 объектов ЮНЕСКО.

Больше всего пострадал именно собор, но в Лавре еще подсчитывают все убытки от российского удара. По данным генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", ущерб уже превышает 500 миллионов гривен, но окончательные данные станут известны позже.

Последствия удара по святыне: смотрите видео

К счастью, главное сокровище собора — 25-метровый иконостас — удалось спасти. Все экспонаты, которым грозило повреждение, также демонтировали. Это сделали уже в первый час после прилета.

"Благодаря героизму спасателей удалось остановить огонь на отдельных участках. Самое главное — мы предотвратили проникновение огня внутрь собора. Это было самой большой угрозой, поскольку внутри находится 25-метровый иконостас. Он пропитан красками. Если бы он загорелся – его бы не спасли, а это самый большой иконостас в Украине", – подчеркнул генеральный директор НЗ "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко.

В целом на реставрацию собора уйдет около двух лет. Ожидается, что для верующих двери церкви откроются в течение двух месяцев, а для тех, кто планирует посетить Лавру, разработают новые маршруты.

Главное о ударе по Киево-Печерской лавре

Россияне атаковали монастырский комплекс дронами типа "Герань-2". На месте попадания уже нашли обломки беспилотников. В результате удара повреждены кровельные перекрытия, купола, стены. Взрывная волна также затронула соседние здания Печерского района Киева.

Священники вместе со спасателями сразу после удара начали выносить уникальные иконы, артефакты, церковные атрибуты, которые хранились в святыне. В частности, во время удара в Лавре проходила выставка исторических икон. К счастью, их удалось спасти.

Неоднозначно отреагировал на атаку митрополит УПЦ МП Павел. Он записал специальное видеообращение, в котором заявил, что вина за удар лежит "на дьяволе", а россияне якобы сочувствуют украинцам.