Об этом сообщили в ГСЧС.

Что известно об атаке на детскую больницу в Киеве?

На месте попадания образовались две воронки. Также повреждены окна здания и газовая труба. Сотрудники газовой службы оперативно ликвидировали утечку газа.

Больница после удара: смотрите видео

К счастью, дети и медики находились в укрытии. Обошлось без жертв и пострадавших.

Спасатели тушат пожары после атаки на Киев / Фото ГСЧС

По другому адресу в результате попадания произошел пожар в складском помещении – оно частично разрушено.

Спасатели ликвидировали возгорание на площади 1200 квадратных метров. На месте происшествия обнаружили одного пострадавшего и передали его медикам.

В настоящее время там продолжают работать сотрудники ГСЧС и другие соответствующие службы.

Напомним, что в 00:26 в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупредили об угрозе баллистического удара. И почти сразу на Киев полетели ракеты – в городе прогремели взрывы.

Особенностью ударов этой ночью стало применение вооружения с нескольких направлений – ракеты залетали через Харьковскую и Сумскую области.

Отметим, что одновременно с Киевом под ударами баллистических ракет, а также КАБов, оказалось Запорожье. В результате ударов в городе повреждены жилые и нежилые здания, возникли пожары и перебои с электроснабжением. Предварительно, погибли 6 человек, еще по меньшей мере 19 – ранены. Под удар попали гражданские, промышленные и критически важные объекты.