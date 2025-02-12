Россия активизировала удары: в КГВА ответили, насколько столица готова к защите

Россия 12 февраля атаковала Киев ракетами. В результате баллистического удара погиб человек, возникли пожары в бизнес-центре, на складах, в домах.

Возгорания фиксировали во многих районах Киева, несколько человек получили травмы. Первый заместитель председателя КГВА Николай Поворозник рассказал 24 Каналу, что во время воздушной тревоги очень важно находиться в укрытии.

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Изменилась ли тенденция атак

"Я могу только констатировать, что их количество существенно увеличилось. Это касается и самих воздушных атак, и непосредственно "Шахедов", которые атакуют город", – отметил Николай Поворозник.

Надо быть готовым к тому, чтобы защищать небо, людей путем обустройства укрытий. Это позволит уменьшить последствия от ударов оккупантов. Находиться в укрытии – критически важно, ведь даже обломки от ракеты или дрона представляют угрозу для жизни и здоровья.

В городе сделано много работы для того, чтобы каждый мог находиться в безопасном месте во время атаки. Не надо пренебрегать этим, потому что мы сами ответственны за собственную жизнь и за жизнь своих детей,

– подчеркнул Николай Поворозник.

Он добавил, что украинская столица уже 3 года демонстрирует свою устойчивость. Оставаясь сплоченными, мы не даем шансов врагу нас одолеть.

Заметим, во время атаки 12 февраля удалось уничтожили 6 российских баллистических ракет "Искандер-М", которые атаковали Киев. Впрочем есть повреждения домов, возгорания, 4 человека травмированы, среди которых ребенок.