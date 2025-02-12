В результате удару по Киеву погиб мужчина: что о нем известно

Ночью 12 декабря оккупанты запустили по Киеву баллистические ракеты. Враг убил одного человека и четырех ранил. Журналисты рассказали, что известно о погибшем мужчине.

Около половины пятого утра в украинской столице прогремела серия взрывов. Противник нанес по городу ракетные удары, передает 24 Канал.

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Кем был убитый россиянами в Киеве мужчина

Вражеские снаряды вызвали разрушения сразу в 4 районах города. Это Святошинский, Голосеевский, Соломенский и Оболонский. В последнем повреждены два офисных здания. В результате атаки вспыхнул бизнес-центр. По данным СМИ, погибший мужчина работал там охранником. В эту трагическую ночь он как раз находился на ночном дежурстве.

По другой информации, жертвой оккупантов стал работник котельной. По словам людей, работающих в других зданиях, он был на дежурстве.

Рядом с бизнес-центром расположено еще одно офисное здание. Оно тоже достаточно серьезно повреждено. Между этими зданиями были и машины. В частности, коммунальный трактор, который полностью сгорел. Выбиты окна, стекла практически везде.

К слову, в Воздушных силах рассказали о сбитии шести баллистических ракет, которыми оккупанты атаковали Киев и Кривой Рог.