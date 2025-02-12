"На моих глазах повылетали двери и окно": охранник чудом уцелел во время атаки на Киев

Россияне обстреляли Киев ракетами. В Оболонском районе горел бизнес-центр, а также повреждения получило офисное здание напротив.

Атака на Киев в ночь на 12 февраля унесла жизнь мужчины 1985 года рождения. Предварительно, он работал охранником в бизнес-центре и был на ночном дежурстве, передает 24 Канал.

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Вышел в туалет и спасся

В соседнем офисном здании обошлось без жертв. Впрочем, разрушения там значительные. Тамошний охранник стал свидетелем российского прилета. Мужчина рассказал журналистам, что пошел в уборную умыться, как вдруг раздался взрыв. "На моих глазах из помещения вылетели двери и окно", – поделился очевидец. Охранник говорит, что если бы находился на своем посту, то вряд ли уцелел, потому сегодня его второй день рождения.

Мужчина показал СМИ последствия атаки, внутренности разбитого здания. Он отметил, что и первый, и второй этаж сильно уничтожены. Там остались одни стены.

Последствия удара по Оболонскому району Киева: смотрите видео

К слову, силам ПВО удалось сбить шесть баллистических ракет, которые летели на Киев и Кривой Рог. Также противовоздушная оборона уничтожила более 70 дронов.

Напомним, что враг ударил по объекту критической инфраструктуры на Черниговщине, в результате чего вспыхнул пожар.