Путину нужна была картинка: какие две цели преследовала Россия во время обстрела Киева

Во время последних обстрелов в мае и июне враг делал упор на баллистические ракеты. Россияне намеренно стремятся перегрузить нашу противовоздушную оборону, к тому же они сосредотачивают свои усилия на одном-двух городах.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ, военный аналитик Александр Мусиенко, добавив, что во время таких атак 80–90 % средств воздушного нападения направляются на один город. За последние месяцы это была украинская столица, а также Харьков, Днепр, Запорожье и другие города.

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Какие две цели преследовала Россия во время обстрела?

Прежде всего враг делает ставку на массированность, наносит концентрированный удар. Это самая важная цель для оккупантов – вызвать разрушения, страдания и потери. Им неважно, куда попадать, главное, чтобы было как можно больше жертв. Это свидетельство агонии и бессилия режима.

В Кремле уже перепробовали все: били по объектам инфраструктуры, по НПЗ, железной дороге. У России было много целей, из которых она выбирала. Сейчас они просто наносят удары, чтобы причинять потери, страдания и ущерб. Это единственная цель – терроризм,

– подчеркнул военный.

В большинстве случаев россияне используют одни и те же средства поражения, речь идет о крылатых ракетах, баллистике. Что касается реактивных дронов, мы видим, что противнику удалось нарастить потенциал, они начали чаще их применять. Цель также одна – измотать ПВО, попытаться заставить нас применять ракеты-перехватчики. Именно на этом враг делает акцент.

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А еще одна важная цель – создать видимость для российского населения, что Россия якобы добивается успехов, наносит удары. Очевидно, что Путин понес тяжелые потери: экономические, политические, имиджевые. Теперь он хочет показать, что у него все под контролем, что Россия отвечает на атаки.

"После ударов по Москве и по многим другим объектам Путин планировал этот удар. Они собирали ракеты, и теперь пропагандисты еще неделю будут создавать картинку, будто все в порядке, Россия продолжает наносить удары, обладает потенциалом", – добавил Александр Мусиенко.

Украина работает над укреплением ПВО

Еще одним фактором является то, что Владимир Путин хочет повлиять на международное сообщество, показать миру, что он якобы силен, имеет ракеты и продолжит их запускать. Со своей стороны Украина вместе с партнерами уже ищет решения, как этому противостоять. Понятно, что в первую очередь нам нужны средства ПВО.

Ситуация осложняется тем, что для наращивания объемов производства нам нужно время. Украина очень хотела бы получить лицензию от американского производителя, чтобы самостоятельно производить ракеты-перехватчики РАС-3. Есть надежда, что во время саммита НАТО этот вопрос удастся актуализировать.

Внимание! Во время массированного удара по столице 2 июля погибли 30 человек, 100 получили ранения. Враг коварно наносил удары по домам, гражданской инфраструктуре; в общей сложности пострадали 20 жилых домов. По состоянию на утро 3 июля судьба трех человек остается неизвестной, продолжается поисково-спасательная операция.

"Верим, что в конечном итоге нам удастся убедить Соединенные Штаты в том, что это нужно сделать, что производство следует переносить в Европу, ближе к Украине. А также дать Украине возможность производить ракеты по лицензии", – подчеркнул Мусиенко.

Также появилась информация, что министр обороны Украины написал письмо лидерам многих стран с просьбой предоставить нам ракеты, которые у них могут быть. Взамен мы передадим им ракеты, которые Украина должна получить в 2027–2028 годах.

Очевидно, что такой обмен возможен, а нам это оружие крайне необходимо. Но насколько быстро отреагируют партнеры – неизвестно. Однако работа продолжается, чтобы привлечь как можно больше средств и быть более устойчивыми во время таких террористических атак.