"Очень напугана": мама пострадавшей девочки в Киеве рассказала о первых секундах после взрыва

В Киеве во время массированной атаки пострадала девятилетняя девочка. Мама пострадавшего ребенка рассказала детали о первых секундах после взрыва.

В результате падения обломков ракеты в Дарницком районе пострадал 9-летний ребенок. По словам мамы девочки, все произошло очень быстро.

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Мама пострадавшего ребенка рассказала о первых секундах после взрыва в Киеве

Как стало известно, во время атаки пострадала девочка Альбина, которой 9 лет. Она получила две рваные раны.

Мы были в больнице, ей зашили раны. У нее было две рваные раны. Сейчас нас отпустили. Она в безопасном месте, но очень напугана,

– рассказала мама девочки.

По словам женщины, все произошло очень быстро. Раздался взрыв и ребенок бросился к ней. В этот момент взрывной волной выбило окно. Вероятно, именно обломки стекла ранили девочку.

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