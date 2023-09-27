В Киеве поймали российских агентов, скорректировавших удар по столице 21 сентября

В Киеве задержали российских агентов, скорректировавших удар по столице 21 сентября. Накануне этой даты злоумышленники направили оккупантам координаты для удара по городу.

Сотрудники СБУ задержали двух российских агентов, корректировавших воздушную атаку на Киев в ночь на 21 сентября. Теперь злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

Важно Готовила удары по объектам Одесчины: СБУ задержала еще одну предательницу

СБУ задержала вражеских агентов

Как стало известно, основными целями вражеской атаки были столичные объекты жизнеобеспечения, в том числе энергогенерирующие предприятия. "Наведением" российских ракет в Киев занимались двое местных жителей, работавших на ГРУ России.

В поле зрения военной разведки России они попали из-за своих антиукраинских сообщений в соцсетях, которые распространялись после начала полномасштабного вторжения агрессора. Затем представитель российского ГРУ дистанционно завербовал обоих мужчин и поставил им задачу сбора разведданных на территории Киева,

– рассказали правоохранители.

Так агенты отслеживали места базирования и перемещения Сил обороны в столичном регионе. Для этого они выходили на улицы и скрыто фиксировали пункты дислокации украинских защитников. Также злоумышленники "втемную" использовали своих знакомых, у которых выспрашивали "нужную" информацию под видом бытовых разговоров.

Кроме того, вражеские агенты присылали своему российскому "куратору" фото и геолокацию стратегически важных объектов энергетической инфраструктуры. Для передачи сведений предатели использовали мессенджер, а чтобы замаскировать "сеансы" связи, создали несколько анонимных аккаунтов.

За каждое выполненное задание злоумышленники получали из России деньги.

Что грозит злоумышленникам

Следователи СБУ сообщили обоим задержанным о подозрении. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

Правоохранители задержали агентов России / фото СБУ

СБУ разоблачает предателей Украины