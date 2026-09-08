Такое мнение высказал глава МИД Украины Андрей Сибига в социальной сети "Х".

Как в МИД отреагировали на массированный обстрел Киева?

Министр подчеркнул, что баллистические ракеты Путина "говорят громче его слов о дипломатии". Российский диктатор сознательно терроризирует украинцев.

Глава МИД упомянул о насущной потребности Украины в системах ПВО и призвал партнеров передать средства перехвата без каких-либо промедлений.

Каждая ракета-перехватчик, предоставленная Украине сейчас, – это спасенная жизнь. Ракеты, находящиеся на складах, в частности те, срок годности которых подходит к концу, должны работать прямо сейчас для защиты украинского неба,

– сказал Сибига.

По мнению дипломата, международное сообщество должно жестко реагировать на гибридные угрозы и ликвидировать культурно-пропагандистские центры агрессора за рубежом.

Министр считает, что другие страны Европы должны последовать примеру Германии и закрыть у себя "русские дома".

Сибига подытожил, что наращивание оборонной помощи и усиление санкционного давления на Москву – единственный путь к восстановлению мира.

Напомним, что 5 – 6 сентября в Москву и Киев приезжали спецпосланцы Трампа для урегулирования войны. На данный момент Украина и Россия договорились не обстреливать столицы друг друга.

Впрочем, сразу после отъезда из Киева американских переговорщиков оккупанты нанесли массированный удар по Киеву. В результате обстрела были повреждены жилые дома, склады и предприятие. Россияне взяли жизни двух человек.