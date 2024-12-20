Авиаэксперт назвал главную опасность от KN-23, которой Россия могла ударить по Киеву

Утром 20 декабря Россия могла ударить по Киеву баллистическими ракетами KN-23 северокорейского производства. Их точность крайне низкая, поэтому их применяют для ударов по гражданскому населению, чтобы причинить как можно больший вред.

Это оружие неизбирательного действия, которое запрещено международным законодательством. Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце, подчеркнув, что очень сложно определить цель, куда может попасть северокорейская ракета KN-23.

Смотрите также Киев в огне после ракетной атаки: все, что известно о последствиях удара по столице 20 декабря

KN-23 – оружие для уничтожения гражданских

Российские оккупанты могли ударить по Киеву северокорейскими баллистическими ракетами KN-23, которые являются определенными аналогами "Искандеров". Они имеют низкую точность, то есть их могут использовать исключительно для ударов по гражданским городам.

Определить цель или по крайней мере понять, куда эта ракета долетит, по какому объекту попадет, просто невозможно. Это так называемое оружие неизбирательного действия, которое по международному законодательству запрещено. Поскольку оно наносит наибольший вред гражданскому населению,

– отметил авиационный эксперт.

К тому же использование северокорейских ракет в очередной раз подтверждает, что в России существенный дефицит ракетного вооружения. Страна-террорист может производить около 120 – 150 ракет различных типов средней дальности и более 150 – 180 управляемых ракет малой дальности.

Заметьте! Во время утренней атаки по столице также могли быть применены ракеты "Кинжал", поскольку в воздух поднимался истребитель МиГ-31К.

Богдан Долинце рассказал, что в таких пределах оккупанты работают последний год, а нарастить объемы не могут. С одной стороны, давят санкции. С другой – ограниченные возможности военно-промышленного комплекса России.

Что известно об атаке по Киеву

В КГВА сообщили, что Россия запустила по столице 8 ракет. Обломки упали в 3 районах города: Голосеевском, Соломенском и Шевченковском.