Напомним, "коалиция желающих" в Киеве заявили, что в понедельник, 12 мая, должно начаться полное прекращение огня минимум на 30 дней. Перед и после заседания его участники провели телефонные разговоры с президентом США Дональдом Трампом. Тот выразил поддержку европейской инициативе.

Если перемирие будет соблюдено, начнутся мирные переговоры. Если Россия на перемирие не согласится, то ЕС и США наложат на нее санкции, что уже готовятся.