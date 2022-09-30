Удар по колонне в Запорожье: раненых спасают сразу 15 бригад

Сегодня, 30 сентября, россияне цинично обстреляли Запорожье. Вражескому удару подверглась гуманитарная колонна, направлявшаяся на временно оккупированные территории. В результате обстрела погибли по меньшей мере 25 человек.

Такая страшная трагедия в Запорожской области впервые с начала войны. Об этом 24 каналу сказал корреспондент из Запорожья.

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Люди хотели посетить близких

Известно, что захватчики ударили по авторынку, расположенному на выезде из областного центра. По словам корреспондента, это специально отведенное место для людей, желающих выехать на оккупированные территории. На этом, конечно, пиарятся оккупанты: мол, от нас не только убегают, но и возвращаются.

Многие вынужденно туда ездят, ведь там проживают их родственники, поэтому есть определенные вопросы и проблемы, которые нужно решать. Сегодня был нанесен удар именно по месту сбора этих людей.

На самом деле это люди, которым московские фашисты принесли большие страдания. Раньше они могли свободно передвигаться по территории Запорожской области, куда хотели, а теперь должны стоять и ждать, чтобы поехать к своим старикам, отвезти лекарства или продукты.

– заметил корреспондент.

Россияне ударили по колонне гражданских людей ракетами С-300. "Это не просто ракета с мощными боеголовками, но и с металлическими поражающими элементами, которые разлетаются во все стороны. На месте прилета все подорвано этими железками, которые предназначены для того, чтобы убивать людей", – добавил корреспондент из Запорожья.

Сколько человек пострадало

В ГСЧС сообщают, что на месте трагедии было 248 автомобилей. Однако людей, к счастью, находилось меньше – около 100, ведь было рано.

На сегодняшний день известно о 25 погибших и 74 раненых. В областную больницу доставили 31 потерпевшего:

у 10 из них – относительно легкие ранения, остальные – нуждаются в хирургических вмешательствах;

5 в реанимации в тяжелом состоянии;

1 человек с ранением сердца скончался на операционном столе;

констатирована смерть по прибытии в больницу.

В настоящее время с ранеными одновременно работают 15 операционных бригад. Масштаб трагедии чрезвычайно велик, поэтому врачи прилагают максимум усилий, чтобы спасти людей.

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