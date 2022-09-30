Така страшна трагедія у Запорізькій області вперше від початку війни. Про це 24 каналу сказав кореспондент із Запоріжжя.

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Люди хотіли відвідати близьких

Відомо, що загарбники вдарили по авторинку, який розташований на виїзді з обласного центру. За словами кореспондента, це спеціально відведене місце для людей, які хочуть виїхати на окуповані території. На цьому, звісно, піаряться окупанти: мовляв, від нас не лише тікають, а й повертаються.

Багато з них вимушено туди їздять, адже там проживають їхні родичі, тож є певні питання й проблеми, які потрібно вирішувати. Сьогодні було завдано удару саме по місцю збору цих людей.

Насправді це люди, яким московські фашисти принесли великі страждання. Раніше вони могли вільно пересуватися територією Запорізької області куди хотіли, а зараз мусять стояти й чекати, аби поїхати до своїх стареньких рідних, відвезти ліки чи харчі,

– зауважив кореспондент.

Росіяни вдарили по колоні цивільних людей ракетами С-300. "Це не просто ракета з потужними боєголовками, а й з металевими вражаючими елементам, які розлітаються в усі сторони. На місці прильоту усе подірявлено цими залізяками, які призначені для того, аби вбивати людей", – додав кореспондент із Запоріжжя.

Скільки людей постраждало

У ДСНС повідомляють, що на місці трагедії було 248 автомобілів. Однак людей, на щастя, перебувало менше – близько 100, адже було ще рано.

Станом на зараз відомо про 25 загиблих та 74 поранених. В обласну лікарню доставили 31 потерпілого:

у 10 з них – відносно легкі поранення, решта – потребують хірургічних втручань;

5 у реанімації в тяжкому стані;

1 людина з пораненням серця померла на операційному столі;

констатована смерть по прибутті до лікарні.

Наразі з пораненими одночасно працюють 15 операційних бригад. Масштаб трагедії надзвичайно великий, тож лікарі докладають максимум зусиль, аби врятувати людей.

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