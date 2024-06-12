Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Петр Черник. Он отметил, что необходимо и дальше разворачивать такие операции.

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Здание серьезно повреждено

Петр Черник отметил, что украинским военным нужно продолжать такие атаки. Для этого есть возможности. Удар по зданию штаба оккупантов в Белгородской области, вероятнее всего, осуществлялся ракетой Storm Shadow.

Вероятнее всего, Storm Shadow. Если это авиационный удар, Storm Shadow интегрирован в Су-24. Наиболее дальнобойная версия – до 500 километров. Штатные версии – примерно 250 километров. Видно, что очень серьезно здание повреждено. Фугасный снаряд – до полутонны. Как минимум, две ракеты сработали. В этом нет ни малейшего сомнения,

– считает он.

По словам военного эксперта, Украина уже давно договорилась о масштабировании таких действий с рядом западных союзников. Но Украина не имеет так много ракет Storm Shadow. Ни Франция, ни Великобритания пока не поставили эти ракеты на такой промышленный конвейер, чтобы ВСУ имели их много. Однако со временем ситуация может измениться.

Обратите внимание! Советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Юрий Сак заявлял, что Украина уже применила британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов по российским военным объектам. Речь шла об ударах по военным объектам страны-агрессора в оккупированном Крыму, а не по территории России.

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