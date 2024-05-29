Такой информацией поделился советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Юрий Сак, передает 24 Канал.

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Ударила ли Украина ракетами Storm Shadow по России

Украина применила британские ракеты Storm Shadow после получения разрешения от Великобритании.

У нас уже есть прецедент – Великобритания ранее разрешила Украине использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow, и мы успешно их применяли,

– отметил Юрий Сак.

Впоследствии он уточнил NV, что когда говорил о "прецеденте" использования ракет Storm Shadow, говорилось об ударах по военным объектам страны-агрессора в оккупированном Крыму, а не по территории России.

Украина очень честный партнер. Когда мы говорим, что придерживаемся своих обязательств, мы так и делаем. Мы не подводим своих партнеров,

– добавил Сак.

Он также напомнил, что наше государство работает над созданием собственных средств поражения, которые могут наносить вред России в глубине ее территорий.

Заметьте! Глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории России британским оружием.

Советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности заявил, что благодаря дальнобойным беспилотникам Украина на 15% снизила переработку нефти в России.

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