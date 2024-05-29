Такою інформацією поділився радник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Юрій Сак, передає 24 Канал.
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Чи вдарила Україна ракетами Storm Shadow по Росії
Україна застосувала британські ракети Storm Shadow після отримання дозволу від Великої Британії.
У нас вже є прецедент – Велика Британія раніше дозволила Україні використовувати далекобійні ракети Storm Shadow, і ми успішно їх застосовували,
– зазначив Юрій Сак.
Згодом він уточнив NV, що коли казав про "прецедент" використання ракет Storm Shadow, мовилося про удари по військових об'єктах країни-агресорки в окупованому Криму, а не по території Росії.
Україна дуже чесний партнер. Коли ми кажемо, що дотримуємось своїх зобов'язань, ми так і робимо. Ми не підводимо своїх партнерів,
– додав Сак.
Він також нагадав, що наша держава працює над створенням власних засобів ураження, які можуть завдавати шкоди Росії в глибині її територій.
Радник міністра з питань стратегічних галузей промисловості заявив, що завдяки далекобійним безпілотникам Україна на 15% знизила перероблення нафти у Росії.
Які країни дозволили бити своєю зброєю по території Росії
- Президент Франції Еммануель Макрон підтримав удари України по військових базах на території Росії. Він наголосив, що союзники мають дозволити Україні "нейтралізовувати військові бази, з яких запускаються ракети".
- Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик сказав, що Польща не обмежує використання Україною військової допомоги. На його думку, західні країни також мають скасувати подібні обмеження.
- Глава Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен підтримує право України на удари по цілях на території Росії. Вона переконана, що це не має бути предметом дискусій. Відповідно до її слів, зараз Україна бореться "зі зв'язаною за спиною однією рукою".