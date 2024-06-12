Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Петро Черник. Він наголосив, що необхідно й далі розгортати такі операції.

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Будівля серйозно ушкоджена

Петро Черник зазначив, що українським військовим потрібно продовжувати такі атаки. Для цього є можливості. Удар по будівлі штабу окупантів у Бєлгородській області, найімовірніше, здійснювався ракетою Storm Shadow.

Найімовірніше, Storm Shadow. Якщо це авіаційний удар, Storm Shadow інтегрований у Су-24. Найбільш далекобійна версія – до 500 кілометрів. Штатні версії – приблизно 250 кілометрів. Видно, що дуже серйозно будівля ушкоджена. Фугасний снаряд – до півтони. Як мінімум, дві ракети спрацювали. У цьому немає ні найменшого сумніву,

– вважає він.

За словами військового експерта, Україна вже давно домовилась про масштабування таких дій із низкою західних союзників. Але Україна не має так багато ракет Storm Shadow. Ні Франція, ні Велика Британія поки не поставили ці ракети на такий промисловий конвеєр, щоб ЗСУ мали їх багато. Однак з часом ситуація може змінитися.

Зверніть увагу! Радник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Юрій Сак заявляв, що Україна вже застосувала британські далекобійні ракети Storm Shadow для ударів по російських військових об'єктах. Мовилося про удари по військових об'єктах країни-агресорки в окупованому Криму, а не по території Росії.

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