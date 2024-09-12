Конотоп оправляется после удара: денег на восстановление водоснабжения нет

Россия нанесла циничный удар по Конотопу. Город начал оправляться от вражеского обстрела.

В ночь на 12 сентября россияне ударили по гражданской инфраструктуре Конотопа. Известно, что в городе есть 14 раненых.

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Нет денег на восстановление водоснабжения

Мэр Конотопа Артем Семенихин рассказал, что у города, пострадавшего от вражеского удара, нет денег, чтобы восстановить водоснабжение в домах

По его словам, пострадавшие также в стабильном состоянии. Он также отметил, что "Шахед" разрушил часть трамвайных путей.

Семенихин также сказал, что продолжаются работы по ликвидации последствий. В городе будет собираться сессия городского совета, где они будут искать средства на ликвидацию последствий.