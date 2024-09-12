Вночі проти 12 вересня росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Конотопу. Відомо, що у місті є 14 поранених.
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Немає грошей на відновлення водопостачання
Мер Конотопа Артем Семеніхін розповів, що у міста, яке постраждало від ворожого удару, немає грошей, щоб відновити водопостачання в будинках
За його словами, постраждалі також у стабільному стані. Він також зазначив, що "Шахед" зруйнував частину трамвайної колії.
Семеніхін також сказав, що тривають роботи із ліквідації наслідків. У місті буде збиратись сесія міської ради, де вони будуть шукати кошти на ліквідацію наслідків.