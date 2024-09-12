России плевать на продовольственную безопасность, – политолог об атаке по кораблю с зерном

Россия ударила ракетой по судну с зерном, которое вышло из территориальных вод Украины. Это – вызов огромному количеству стран мира, которые поддерживают продовольственную безопасность.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун, заметив, что российские террористические атаки часто не имеют конкретной цели и цели. Они пытаются бить и по энергетике, и по гражданским объектам вроде жилых домов, больниц; и по военным.

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Почему Россия ударила по судну

Как отметил Джигун, Россия занимается терроризмом. Они хотят влиять на ситуацию в Украине и контролируемость всех процессов.

Удар по судну показывает, что России не нравится тезис, которую подтвердили на первом Саммите мира, что продовольственная безопасность является одним из приоритетов завершения этой войны.

Почти половина стран мира соглашается с тем, что перевозки зерна и других украинских ресурсов должны происходить в безопасных условиях. Тут речь идет о способности многих государств обеспечивать себя продуктами. Так Россия в очередной раз плюет на нормы международного права, на продовольственную безопасность и консенсус, который сложился между десятками стран мира по поддержке украинской формулы мира,

– сказал Джигун.

Также в Кремле явно недовольны тем, что Украина смогла преодолеть сопротивление России и успешно осуществляет экспорт с помощью моря.

Обратите внимание! В Военно-морских силах Украины рассказали детали российского удара по судну в Черном море. Инцидент произошел в исключительной морской экономической зоне Румынии.