Россия нанесла очередной террористический удар по Краматорску. В результате вражеской атаки пострадала жилая застройка в центре города.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Краматорский городской совет.

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Что известно об ударе по Краматорску?

Российские войска продолжают наносить удары по мирным городам Украины. Днем 31 июля под ударом оказался центр Краматорска в Донецкой области.

Предварительно – российский удар по жилой застройке в центре Краматорска,

– говорится в сообщении.

После взрыва на месте удара поднялся столб дыма. Начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко сообщил, что, по предварительной информации, в результате вражеской атаки пострадали люди. В городском совете призвали находиться в укрытии до отбоя воздушной тревоги.

Впоследствии председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин рассказал, что в результате вражеской атаки погиб по меньшей мере 1 человек, еще 11 – получили ранения.

"Россияне нанесли прицельный удар по 5-этажке, половина дома разрушена до основания. Среди пострадавших 1 человек находится в тяжелом состоянии. На месте работают все ответственные службы", – сообщил Филашкин.

Последствия удара по Краматорску / Фото "Радио Свобода"

В комментарии "Донбасс Реалии" Филашкин добавил, что под завалами могут находиться люди. Он также сообщил, что россияне ударили по городу КАБом.

Напомним, 22 июля российские войска нанесли удар по многоквартирному жилому дому в Краматорске. В результате вражеской атаки погиб ребенок, ранения получили 8 человек. На месте удара возник пожар.