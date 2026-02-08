В Краматорске под удар россиян попали журналисты "Интера": есть пострадавший

Утром в воскресенье, 8 февраля, российские войска сбросили авиабомбу "ФАБ-250" с УМПК на Краматорск в Донецкой области. Под вражеский обстрел города попали журналисты телеканала "Интер".

Об этом сообщила Национальный союз журналистов Украины в своих соцсетях.

Какие последствия удара по Краматорску?

Какие последствия удара по Краматорску?

Удар по Краматорску произошел около пяти утра: одна из российских авиабомб взорвалась возле подъезда, где проживала съемочная группа программы "Подробностей".

Взрывом была уничтожена гражданская инфраструктура.

Корреспондент Игорь Левенок получил осколочные ранения в левую руку. Съемочная группа жива!

– сообщили в Национальном союзе.

В то же время, по словам Игоря, в соседнем подъезде есть погибшие.

Напомним, по предварительной информации, в результате удара по Краматорску погибла 77-летняя пенсионерка. Также трое мужчин 40, 46 и 48 лет получили осколочные ранения, минно-взрывной травмы, контузии и резаных ран. На месте попадания повреждены 11 многоквартирных домов и автомобили.

