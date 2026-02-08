В Краматорске под удар россиян попали журналисты "Интера": есть пострадавший
- Российские войска сбросили авиабомбу на Краматорск, под обстрел попали журналисты телеканала "Интер".
- В результате удара погибла 77-летняя пенсионерка, несколько человек получили ранения, уничтожена гражданская инфраструктура.
Утром в воскресенье, 8 февраля, российские войска сбросили авиабомбу "ФАБ-250" с УМПК на Краматорск в Донецкой области. Под вражеский обстрел города попали журналисты телеканала "Интер".
Об этом сообщила Национальный союз журналистов Украины в своих соцсетях.
Какие последствия удара по Краматорску?
Удар по Краматорску произошел около пяти утра: одна из российских авиабомб взорвалась возле подъезда, где проживала съемочная группа программы "Подробностей".
Взрывом была уничтожена гражданская инфраструктура.
Корреспондент Игорь Левенок получил осколочные ранения в левую руку. Съемочная группа жива!
– сообщили в Национальном союзе.
В то же время, по словам Игоря, в соседнем подъезде есть погибшие.
Напомним, по предварительной информации, в результате удара по Краматорску погибла 77-летняя пенсионерка. Также трое мужчин 40, 46 и 48 лет получили осколочные ранения, минно-взрывной травмы, контузии и резаных ран. На месте попадания повреждены 11 многоквартирных домов и автомобили.
Журналисты на войне: последние новости
Вблизи Константиновки противник атаковал беспилотником автомобиль волонтеров и журналистов. В частности, среди пассажиров был австрийский журналист, корреспондент телеканала ORF Кристиан Вершютц. К счастью, погибших в результате этого удара нет.
Съемочная группа телеканала Freedom попала под удар российского дрона "Ланцет" в Краматорске Донецкой области. Погибли журналисты Елена Губанова (Грамова) и Евгений Кармазин.
3 октября в Донецкой области от удара дрона погиб французский фотожурналист Антони Лалликан. Вместе с ним на месте работал журналист и фотограф-фрилансер Григорий Иванченко. Он получил ранения.