Гражданские возвращаются, несмотря на обстрелы: как живут люди в прифронтовом Краматорске

Россияне не прекращают наносить террористические удары по мирным жителям Донбасса. Не исключением стал и Краматорск, куда оккупанты попали сверхзвуковой ракетой Х-22. Люди живут под обстрелами, однако на улицах города их становится все больше.

Об этом 24 Каналу рассказал Сергей Горбатенко – корреспондент Радио Свобода. По его словам, в городе появляется все больше людей, несмотря на опасную ситуацию из-за обстрелов россиян.

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Люди возвращаются домой

В среду, 14 июня, российские оккупанты обстреляли Краматорск, Константиновку и Донецк ракетами Х-22. Полностью были уничтожены 2 частных дома, более 80 – были повреждены. Ударная волна от ракеты очень мощная.

Попавшие под обстрел люди были удивлены. Ведь не то что никаких военных объектов, даже военных ВСУ в тех районах вообще нет,

– отметил Сергей Горбатенко.

Из городов Донецкой области постоянно идет эвакуация, однако многие возвращаются. Преимущественно люди говорят о том, что на других территориях Украины нет работы и очень тяжело зарабатывать деньги.

"Говорят, что лучше вернуться сюда, где, мол, стены спасают. Но, как видим, стены совсем не спасают. В любом городе Донецкой области можно погибнуть", – подчеркнул корреспондент.

Противовоздушная оборона против ракет Х-22 бессильна. Запуск фактически на 100% означает, что будет попадание. Однако из-за невысокой точности ракеты неизвестно наверняка, куда именно она прилетит.

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Обстрелы Донбасса несколько уменьшились

До войны население Краматорска составляло около 150 тысяч человек. Конечно, людей стало гораздо меньше, но, несмотря на это, работает вся социальная инфраструктура.

На улицах каждый день наблюдаю детей всех возрастов, люди возвращаются. По моим наблюдениям, ежедневно мирных жителей становится все больше,

– заметил Горбатенко.

То есть каждый удар, который наносят россияне, попадает в гражданскую и гражданскую инфраструктуру. От Краматорска до линии фронта примерно 25 – 30 км.

Отметим, что до того как ВСУ успешно начали продвигаться на южном и северном флангах Бахмута, в эти города очень часто прилетали ракеты С-300. Изредка попадания были "Искандерами".

"Город Константиновка, который вчера получил удар, является ближайшим в Бахмут. Туда прилетала даже ствольная артиллерия – снаряды из РСЗО", – рассказал журналист.

После продвижения Вооруженных Сил под Бахмутом тенденция изменилась. Еще на прошлой неделе Константиновка попадала под огонь ствольной артиллерии, а уже через неделю ракет С-300 не было.

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