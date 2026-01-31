Почти все из Крыма: СМИ установили всех погибших на крейсере "Москва"

Журналистам и волонтерам в России удалось установить точное число погибших российских моряков после удара по крейсеру "Москва". Российские власти до сих пор не публиковали полный список погибших.

Полный список погибших опубликовала "Медиазона".

Смотрите также В России готовятся сменить командующего Черноморского флота: при чем здесь Украина

Сколько российских моряков погибло в результате удара по "Москве"?

Русской службе BBC, изданию "Медиазона" и команде волонтеров удалось установить имена и точное количество погибших при украинском ракетном ударе по крейсеру "Москва" в апреле 2022 года.

Как следовало из пресс-релиза 2-го Западного окружного военного суда, после обстрела "Москвы" погибли 20 человек и еще восемь до сих пор считаются пропавшими без вести.

При этом из 28 человек по меньшей мере 20 были срочниками. На публикацию пресс-релиза в январе обратила внимание "Медиазона". Вскоре его удалили, но издание сохранило копию.

13 из них родом из Крыма.

В релизе также утверждалось, что ракетный крейсер атаковали украинские ракеты. Сначала в Минобороны России утверждали, что он "затонул при буксировке в пункт назначения в условиях шторма из-за повреждений корпуса".

Несмотря на то, что с момента уничтожения крейсера "Москва" прошло почти четыре года, ни российское военное ведомство, ни Черноморский флот, ни гражданские власти не публиковали полного списка погибших и пропавших моряков.

Справка: флагман Черноморского флота России крейсер "Москва" был потоплен 14 апреля 2022 года после удара двух ракет комплекса "Нептун" 13 апреля. Российские военные безуспешно пытались буксировать корабль на ремонт.

Впервые в России признали удар по крейсеру "Москва"