Полный список погибших опубликовала "Медиазона".
Смотрите также В России готовятся сменить командующего Черноморского флота: при чем здесь Украина
Сколько российских моряков погибло в результате удара по "Москве"?
Русской службе BBC, изданию "Медиазона" и команде волонтеров удалось установить имена и точное количество погибших при украинском ракетном ударе по крейсеру "Москва" в апреле 2022 года.
Как следовало из пресс-релиза 2-го Западного окружного военного суда, после обстрела "Москвы" погибли 20 человек и еще восемь до сих пор считаются пропавшими без вести.
При этом из 28 человек по меньшей мере 20 были срочниками. На публикацию пресс-релиза в январе обратила внимание "Медиазона". Вскоре его удалили, но издание сохранило копию.
13 из них родом из Крыма.
В релизе также утверждалось, что ракетный крейсер атаковали украинские ракеты. Сначала в Минобороны России утверждали, что он "затонул при буксировке в пункт назначения в условиях шторма из-за повреждений корпуса".
Несмотря на то, что с момента уничтожения крейсера "Москва" прошло почти четыре года, ни российское военное ведомство, ни Черноморский флот, ни гражданские власти не публиковали полного списка погибших и пропавших моряков.
Справка: флагман Черноморского флота России крейсер "Москва" был потоплен 14 апреля 2022 года после удара двух ракет комплекса "Нептун" 13 апреля. Российские военные безуспешно пытались буксировать корабль на ремонт.
Впервые в России признали удар по крейсеру "Москва"
2-й московский Западный окружной военный суд признал, что крейсер "Москва" был поражен украинскими ракетами, осудив командира 406 артиллерийской бригады ВМС Украины Андрея Шубина за "международный терроризм".
В результате удара по крейсеру погибли 20 членов экипажа, 24 получили ранения, а восемь считаются пропавшими без вести.