Повний список загиблих опублікувала "Медіазона".

Скільки російських моряків загинуло внаслідок удару по "Москві"?

Російській службі BBC, виданню "Медіазона" та команді волонтерів вдалося встановити імена та точну кількість загиблих при українському ракетному ударі по крейсеру "Москва" у квітні 2022 року.

Як випливало з прес-релізу 2-го Західного окружного військового суду, після обстрілу "Москви" загинули 20 людей і ще вісім досі вважаються зниклими безвісти.

При цьому із 28 осіб щонайменше 20 були строковиками. На публікацію прес-релізу у січні звернула увагу "Медіазона". Незабаром його видалили, але видання зберегло копію.

13 з них родом з Криму.

У релізі також стверджувалося, що ракетний крейсер атакували українські ракети. Спочатку в Міноборони Росії стверджували, що він "затонув під час буксирування в пункт призначення в умовах шторму через пошкодження корпусу".

Незважаючи на те, що з моменту знищення крейсера "Москва" минуло майже чотири роки, ні російське військове відомство, ні Чорноморський флот, ні цивільна влада не публікувала повного списку загиблих і зниклих моряків.

Довідка: флагман Чорноморського флоту Росії крейсер "Москва" був потоплений 14 квітня 2022 року після удару двох ракет комплексу "Нептун" 13 квітня. Російські військові безуспішно намагалися буксирувати корабель на ремонт.

Вперше у Росії визнали удар по крейсеру "Москва"