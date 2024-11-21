Может ли Россия разрушить Кременчугскую ГЭС, затопит ли город и каков план эвакуации

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Россия 17 ноября в очередной раз осуществила массовый обстрел украинской энергетики, а уже 21 ноября запустила по Украине межконтинентальную баллистическую ракету. Целью врага 17 ноября были электростанции и распределительная инфраструктура во всех регионах государства, особенно тяжелые последствия – в Одесской области. В остальной части страны продолжаются стабилизационные обесточивания.

Во время обстрела в воскресенье мониторинговые каналы сообщали о запуске вооружений в направлении Кременчуга на Полтавщине. Рядом с этим городом в Светловодске Кировоградской области расположена Кременчугская ГЭС, одна из гидроэлектростанций Днепровского каскада. Впоследствии вражеские ресурсы опубликовали якобы фото и видео с поражением дамбы ГЭС, на которых видно повреждение проезжей части. В то же время местные власти и Укргидроэнерго не подтвердили и не опровергли удар по ГЭС.

Однако горсовет Кременчуга уже опубликовал план эвакуации города в случае уничтожения дамбы. Высокая вода дойдет до города за 30 – 45 минут. 24 Канал собрал все, что известно об угрозе от прорыва дамбы Кременчугской ГЭС.

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Какой план эвакуации Кременчуга

Хотя подтвержденных ударов по плотине ГЭС не было, городской совет Кременчуга обнародовал планы эвакуации города на Полтавщине.

Кременчугская община, расположенная недалеко от Кременчугской ГЭС, находится в зоне потенциальной техногенной опасности.

В случае разрушения плотины возможно катастрофическое затопление территорий, в частности центральной и правобережной части города.

А также населенных пунктов Потоки, Малая Кохновка, Сосновка и Приднепрянское.

По предварительным расчетам, высокая вода может достичь Кременчуга уже через 30 – 45 минут после аварии.



Официальный план эвакуации от властей / Карта горсовета

В случае катастрофического затопления запланирована обязательная эвакуация жителей затапливаемых территорий. О ее начале будут сообщать через систему централизованного оповещения, средства массовой информации, уличные громкоговорители, официальные сайты и телеграм-каналы местной власти.



Крюковский мост в Кременчуге / Фото Wikimedia

Жители левобережной части города будут эвакуироваться в нагорную часть Кременчуга, а правобережные жители – на Деевскую гору. Для координации процесса затопленные зоны разделены на микрорайоны с определенными сборными пунктами эвакуации (СПЭ). Ознакомиться с их расположением можно по ссылке.

В случае, если вы не успеваете добраться до СПЭ, следует подняться на более высокие этажи (выше второго) ближайших домов и там ждать спада воды или помощи спасателей.

Людей из зон затопления будут транспортировать в безопасные районы Полтавской и Кировоградской областей. Эвакуация будет осуществляться пешком, на автомобильном или железнодорожном транспорте, а также по возможности – на собственных автомобилях.

Пребывание в безопасных районах продлится до ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, ориентировочно 7 – 10 суток.

Местные власти призывают жителей быть внимательными к сообщениям о возможной эвакуации и заранее подготовить необходимые вещи для быстрого перемещения.

Что известно о Кременчугской ГЭС – когда построили и какая мощность Кременчугская гидроэлектростанция – одна из крупнейших электростанций Украины, расположена на реке Днепр в городе Светловодск. Она является третьей в каскаде днепровских ГЭС и была введена в эксплуатацию в 1959 году. Ее установленная мощность – 700 МВт, а среднегодовое производство электроэнергии составляет около 1500 млн кВт-ч.



Основными сооружениями ГЭС являются водосливная плотина, машинный зал с 12 гидроагрегатами, а также судоходный шлюз. Водохранилище длиной более 180 километров и шириной до 30 километров является крупнейшим по объему в Украине.

Как защищают Кременчугскую ГЭС

Государственная компания "Укргидроэнерго" заключила договор с ЧАО "Укрсталь конструкция" на строительство системы противодроновой защиты для Кременчугской гидроэлектростанции. Общая стоимость работ, включительно с НДС, составляет 976,95 миллионов гривен. Информация об этом появилась в системе Prozorro.

Контракт заключен без открытых торгов, что разрешено из-за особенностей закупок в военное время. Отмечается, что начальная ожидаемая стоимость составляла 994,09 миллиона гривен.



Кременчугская ГЭС / Фото "Укргидроэнерго"

Согласно условиям договора, компания "Укрсталь конструкция" обязуется завершить работы до конца 2025 года. Проект предусматривает строительство защитных сооружений для объектов Кременчугской ГЭС, что является филиалом ЧАО "Укргидроэнерго".

Конечным бенефициаром "Укрсталь конструкции" является бизнесмен Виталий Гайдук, один из основателей корпорации "Индустриальный союз Донбасса".

Развитие противодроновой системы является частью усилий по усилению безопасности критической инфраструктуры в условиях военного положения.

Какими будут последствия прорыва дамбы ГЭС и возможно ли это

В 2018 году, чтобы оценить вероятные последствия разрушения дамбы ГЭС, издание Telegraf пообщалось с сотрудниками управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Кременчугского горисполкома. Есть три основных сценария развития событий:

Катастрофическое разрушение всей дамбы . Дамба разрушается мгновенно и поток воды движется в сторону Кременчуга. Вода достигнет города через 29 минут, левый берег затапливается до улицы Переяславской, правый берег – до района Деевки

Частичное обрушение дамбы . Разрушается лишь часть дамбы, объем воды, что прорывается, зависит от степени повреждений. Вода поступает в меньших объемах, а затопления Кременчуга может вообще не произойти.

Перелив воды через дамбу. Вода переливается через плотину из-за разрушения верхних каскадов ГЭС. Время добегания волны от Каневской ГЭС до Кременчугской составляет около 27,5 часа.

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Согласно документации, Кременчугская ГЭС построена на гранитной скале и мгновенное ее разрушение невозможно. Для этого нужно прямое попадание ядерного заряда прямо в ГЭС,

– отмечал Геннадий Дорошенко, специалист управления по вопросам чрезвычайных ситуаций,

Кроме того ГЭС построена на гранитной основе, что делает ее чрезвычайно устойчивой.

После удара по Киевской ГЭС в августе руководитель "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в интервью Forbes рассказал, что худший сценарий возможного поражения Киевской и Каневской ГЭС – минимальные подтопления, отсутствие генерации электроэнергии и подачи пресной воды. Кременчугская ГЭС построена по аналогичному проекту.

Наши станции надежно защищены. Крупнейшие украинские ГЭС практически невозможно разрушить извне. Только если сбросить на них несколько авиационных бомб – для этого россияне должны были бы залететь на территорию Украины на самолетах,

– отмечал чиновник.

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После удара по ГЭС, 26 августа, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко также утверждал, что угрозы разрушения плотины ГЭС в Вышгороде отсутствуют.

Разрушить ее ракетами невозможно. Сравнивать с Херсонщиной не стоит – там был подрыв изнутри. Россияне информационно используют эту тему для нагнетания паники, не более,

– писал Коваленко.

Для разрушения плотины Киевской ГЭС нужно большое количество взрывчатки, рассказывал Громадському радио гидролог и географ Виктор Вишневский.

Он напомнил, что 18 августа 1941 года советская армия заложила в плотину Днепрогэс 20 тонн взрывчатки – это вес грузовика. Так что ракетным ударом уничтожить такое массивное сооружение, как дамба гидроэлектростанции, невозможно.