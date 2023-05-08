Десакрализация Кремля: офицер ВСУ объяснил огромную ошибку самообстрела России

"Атака беспилотников" на Кремль вполне может быть делом рук российских спецслужб. Однако, какую бы цель они ни преследовали, удар по "сердцу Москвы" может иметь роковые последствия для России.

Об этом 24 Каналу рассказал Тарас Березовец – офицер 1 отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна. По его словам, если за "атакой дронами" на Кремль стоят российские спецслужбы, они допустили критическую ошибку, что может стоить России очень дорого.

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Пример для подражания

В Москве все же готовятся к масштабному параду. Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин все же будет присутствовать там и будет выступать с речью. В то же время подготовка к параду не отрицает, что в Кремле паникуют перед возможными событиями 9 мая. Так, сотрудникам росгвардии выдать антидроновые ружья и бинокли.

Не знаю, поможет ли им это. Или бы им лучше на всякий случай выдали памперсы. Правда состоит в том, что противник испытывает неуверенность и это очень хорошо. Потому что они поняли, что не контролируют собственное воздушное пространство. И даже священная Москва, вокруг которой советская армия построила так называемое "кольцо ПВО", теперь стала очень уязвимой,

– подчеркнул Тарас Березовец.

Кто бы ни стоял за атакой дронами на Кремль, сами ли российские спецслужбы, или недовольные олигархи либо чиновники из окружения Владимира Путина, или спецслужбы Украины, как считают в России, – Путин унижен. Ведь никому раньше не удавалось наносить удары именно по священному Кремлю.

"Если они это сделали сами, то допустили огромную ошибку. Состоялся акт десакрализации Кремля. Для россиян и российских "малых народов", мечтающих вырваться из-под ига России, показать очень опасный пример. Ведь никто и ничто теперь не прикосновен", – подчеркнул офицер ВСУ.

Такой пример он может вдохновить их бороться за свою свободу и независимость, как только Москва потеряет свою мощность и способность контролировать ситуацию на местах.

"Атака дронами" по Кремлю: главное